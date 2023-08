Tiro a volo: Mondiali, a Baku scocca l’ora del Trap

Baku, 22 ago. – (Adnkronos) – Da ieri le pedane dell’International Shooting Centre di Baku (AZE) sono a disposizione degli specialisti di Fossa Olimpica per gli ultimi aggiustamenti tecnici prima dell’inizio della gara Mondiale di questo 2023. In palio otto Carte Olimpiche per i Giochi di Parigi 2024, quattro al femminile e quattro al maschile. La Squadra Azzurra del Direttore Tecnico Nazionale Marco Conti ha già chiuso il conto con la qualificazione olimpica femminile, mentre resta ancora aperto quello al maschile. Solo una, infatti, la Carta già al sicuro per i nostri uomini, conquistata da Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto ai Giochi Europei di quest’anno. L’obiettivo principale, quindi, è agguantare una delle quattro in palio nella gara iridata. Per tentare il tutto per tutto Conti ha deciso di convocare tre tra gli Azzurri più blasonati: Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, quattro volte Campione del Mondo e quattro volte medagliato Olimpico, Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), due volte Campione del Mondo e medaglia d’argento ai Giochi di Londra 2012, e Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO) Campione del Mondo nel 2017 a Mosca (RUS).

Pluripremiata anche la compagine femminile guidata da Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Campionessa Olimpica a Londra 2012 e tre volte Campionessa del Mondo, Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Campionessa Europea in carica e medaglia di Bronzo al Mondiale di Changwon (KOR) nel 2018, e Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA), Campionessa del Mondo Junior nel 2017 a Mosca (RUS). Come anticipato, oggi si dedicheranno tutti alle ultime rifiniture della preparazione tecnica in occasione degli allenamenti ufficiali prima della gara che inizierà domani, mercoledì 23 agosto, con i primi 75 piattelli di qualificazione. La competizione individuale terminerà giovedì 24 agosto con gli ultimi 50 piattelli di qualificazione e le finali, in programma a partire dalle 15 italiane (in differita su Rai Sport venerdì 25 agosto a partire dalle 13.00 la femminile e dalle 23.45 la maschile).