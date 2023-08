Scuola, nuove assunzioni nel Sannio ma sull’inizio delle lezioni resta l’incognita lavori

Sedici docenti assunti a tempo indeterminato a partire dall’anno scolastico 2023-2024. Programmate per loro le operazioni di scelta della sede. Queste ultime saranno effettuate in presenza degli stessi docenti, ovvero di persone da loro delegate, presso la sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Ai docenti che non risponderanno alla convocazione e non presentino espressa rinuncia, verrà assegnata di ufficio la scuola di destinazione al termine delle operazioni.

