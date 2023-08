Scuola: Gasparri, ‘vergognosa sentenza Tar su studentessa promossa a tavolino’

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “In Italia siamo abituati ai comportamenti bizzarri e inaccettabili dalla magistratura ordinaria. Ma talvolta la magistratura amministrativa ci sorprende ancora di più. Che dire dalla sentenza del Tar che ha deciso di promuovere a tavolino una studentessa che ha avuto ben sei insufficienze? Quelli del Tar meriterebbero di essere mandati dietro la lavagna con il cappello da asino. Ma si tratta di prassi oggi giustamente vietate perché avrebbero il sapore della sopraffazione”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia e vicepresidente dell’aula di palazzo Madama, Maurizio Gasparri.

“Vergogna sul Tar che ha preso questa decisione e si sostituisce, mortificandoli, ai docenti, inviando un messaggio diseducativo ai ragazzi e alle famiglie. Almeno – incalza l’azzurro – in cambio della promozione della studentessa vorremmo che ci fosse la bocciatura di questi magistrati del Tar, che chiamerò personalmente per fargli pesare la vergogna della decisione che hanno assunto. Faccio parte delle istituzioni e avverto il dovere di tutelarne la onorabilità, messa in discussione da questi personaggi che dovrebbero essere rimandati alle scuole dell’infanzia”.