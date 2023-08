Resistenza: Ciriani, ‘auguri a Paola Del Din, è nella storia dell’Italia’

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Una grande italiana, una donna che è di diritto nella storia del nostro Paese. Paola Del Din oggi compie 100 anni e a lei vanno i miei più sentiti e affettuosi auguri. La professoressa Del Din è stata e continua a essere un esempio di amore e dedizione nei confronti della nostra Nazione. Durante la seconda guerra mondiale ha lottato con coraggio per la libertà dei suoi concittadini, per poi continuare a tramandare soprattutto ai giovani i valori patriottici che sono stati e sono ancora oggi i suoi ispiratori. Tutti dobbiamo ringraziare la professoressa Del Din, iniziando da chi fa politica e rappresenta le istituzioni, perché ci insegna il significato di essere italiani”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.