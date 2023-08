Migranti: Serracchiani, ‘smascherato fallimento Meloni’

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “La spaccatura tra Viminale e amministrazione locali è pericolosa: il governo aiuti i Comuni in affanno nella gestione dei migranti. La destra ha lasciato incancrenire per mesi la situazione è questo è il risultato, sono stati a guardare l’annunciato aumento dei flussi, ora l’ondata arriva e siamo nudi”. Così la deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd.

“È stato smascherato il fallimento di Meloni in Europa, dove non è riuscita a farsi dare solidarietà, grazie anche agli ‘amici’ sovranisti. Si sta dimostrando che il decreto Cutro è dannoso perché asfissia le associazioni togliendo fondi all’accoglienza. Chiacchiere i rimpatri che sono una goccia nel mare, vuoti gli annunci di Molteni su altri decreti sicurezza”.

“Tra Lampedusa che esplode e la rotta balcanica in piena attività – aggiunge la parlamentare dem – bisogna subito prepararsi a situazioni ora sì d’emergenza, per le tendopoli è questione di tempo. Perciò arriva tardi e male il capogruppo FdI Foti che solo adesso auspica un modello che vada bene per tutta l’Italia. Ma finora dov’erano? Che hanno fatto? Si son fatti venire la pessima idea di seminare hotspot in Italia e – conclude Serracchiani – nemmeno quello riusciranno a fare perché hanno contro trasversalmente i territori”.