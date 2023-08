Migranti: Faraone (Iv), ‘da Meloni tante bugie’

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “La Meloni ha detto tante bugie su come avrebbe risolto il problema degli sbarchi e dell’immigrazione. I numeri sono impietosi e parlano da soli. Tuttavia attaccarla con gli stessi argomenti emergenziali e apocalittici, che lei utilizzava quando era all’opposizione, è un errore che non va commesso. Può dare qualche vantaggio elettorale nel brevissimo periodo, ma alimenta sempre e solo la pessima propaganda sovranista, che può trovare nuovi protagonisti, anche peggiori rispetto agli attuali”. Lo scrive su Twitter il deputato di Italia Viva Davide Faraone.

“Adesso che i ‘penso a tutto io’ sono al Governo, e si scontrano con la realtà, vanno accompagnati ad un processo che dovranno necessariamente realizzare mettendo in campo misure in contrasto con gli slogan con cui hanno realizzato i loro successi. Hanno già iniziato – prosegue Faraone – passando dal rischio della “sostituzione etnica” alla revisione del decreto flussi, alzando a 500 mila gli afflussi legali in 3 anni e abbandonando l’idea impossibile e violenta del blocco navale. Arriveranno anche a litigare con i loro amici sovranisti in Europa, per la revisione del trattato di Dublino e la redistribuzione dei migranti e a collaborare con le Ong per la gestione degli sbarchi. Un passo alla volta”.