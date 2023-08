Mareamico: “Miscela maleodorante in mare”

Palermo, 22 ago. (Adnkronos) – “Sono bastati cinque minuti di pioggia per far scoppiare le fognature nella zona del villaggio Mosè. Questo accade per colpa dei numerosi by-pass tra le condotte di acque bianche e le acque nere”. A denunciarlo è l’associazione ambientalista Mareamico, spiegando che “la miscela maleodorante e pericolosa è arrivata nel torrente Canne, sulla spiaggia delle dune e, quindi, in mare: un disastro! Pertanto risulta necessario effettuare gli opportuni prelievi in mare al fine di accertare la balneabilità della zona”.