Maltempo: Buonguerrieri (Fdi), ‘la fretta crea danni, governo seriamente al lavoro’

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Il governatore Bonaccini, pur affermando di avere fiducia nel commissario Figliuolo, torna a dire che il governo non ha le risorse per rimborsare il 100% dei danni subiti da cittadini e imprese a causa delle alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna. Bonaccini chiede di rimborsare tutto subito, chiede insomma ciò che lui stesso sa non essere possibile né credibile, come gli eventi passati dimostrano”. Lo dichiara Alice Buonguerrieri, deputata romagnola di Fratelli d’Italia.

“Prendiamo ad esempio le alluvioni di Forlì del 2015 e del 2019 – spiega -, i cittadini hanno visto i primi rimborsi a distanza di quattro anni. Non va bene, non è giusto. Però va detto con chiarezza che pensare che si possa risarcire tutto in tre mesi, come qualcuno va dicendo in giro, significa prendere in giro i cittadini. E chiunque abbia buon senso lo sa e lo capisce”.

“Detto ciò, la priorità è ricostruire tutto e risarcire tutto. Dobbiamo farlo con urgenza, ma senza quelle frenesie che hanno già causato troppi errori da parte di molte istituzioni locali. Errori che pagano poi i cittadini. Per questo l’iniziale stanziamento di 1,8 miliardi serviva per dare prime risposte e mettere in sicurezza il sistema produttivo. Con il secondo decreto il governo ha poi messo altri 2,7 miliardi per la ricostruzione pubblica e privata. Con l’ultimo ha messo altri 150 milioni per i primi risarcimenti urgenti alle aziende. Nel frattempo il governo, non altri, ha dato ai cittadini oltre 30 milioni di primi risarcimenti, liquidato 5700 contributi per le autosistemazioni, 18 milioni per indennità a lavoratori autonomi, erogato 55.000 giornate lavoratori di cassa integrazione, il commissario Figliuolo sta già erogando 413 milioni per rifondere i Comuni a cui seguiranno ulteriori 700 milioni sempre per la ricostruzione pubblica”, dice ancora Buonguerrieri. “Tutto questo testimonia che il governo sta lavorando seriamente e in modo responsabile”, conclude poi la deputata di FdI.