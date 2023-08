Lavoro, Urso: “Per rialzo salari avanti taglio cuneo in L. Bilancio”

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Per aumentare i salari in Italia serve il taglio del cuneo fiscale, fatto con la scorsa legge di Bilancio, integrato con il dl del primo maggio e lo faremo con prossima Finanziaria per renderlo strutturale e semmai incrementare per incrementare salari e invogliare giovani a cercare lavoro”. Così il ministro per le Imprese ed il Made in Italy Adolfo Urso al panel ‘Accettare la sfida del cambiamento per crescere’ al Meeting di Rimini.

“Nell’agricoltura siamo secondi in Europa dopo la Francia e ci stiamo rafforzando; nell’industria siamo secondi in Europa dopo la Germania e sul turismo siamo al terzo o al quarto posto mentre dovremmo essere al primo posto, è nel turismo che abbiamo maggiori margini di crescita”. ha continuato.