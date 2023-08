Governo: Renzi, ‘su immigrazione, bilancio, benzina e turismo è insufficiente’

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Immigrazione, bilancio, turismo, benzina. Su questi temi i numeri dicono che il Governo Meloni va rimandato a settembre. Non ha la sufficienza”. Così Matteo Renzi su Instagram. Sul punto immigrazione il leader Iv sottolinea come gli sbarchi siano aumentati del 115% ricordando come “erano proprio Salvini e Meloni che dicevano chiuderemo i porti. Ma quali porti: hanno chiuso gli occhi”.

Secondo punto, la legge di bilancio: “Mancano 30 miliardi. Non è che adesso aumentate le tasse?”. E poi la benzina e la mancata promessa di tagliare le accise. Infine il turismo. “All’inizio della stagione grande campagna di comunicazione. Risultati? -12% per il turismo italiano. Ma il governo italiano ha fatto una bellissima campagna di promozione per il turismo, solo che l’ha fatto al turismo albanese”.

“Quando c’è la campagna elettorale i populisti sembrano imbattibili poi arrivano i numeri, arriva la realtà e ti rendi conto che i populisti non sono capaci. Speriamo che gli esami di riparazione per loro vadano bene”.