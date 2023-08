Governo: Martusciello (Fi), ‘libro di insulti Sarkozy per sbarcare il lunario’

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Gli insulti gratuiti che il condannato per corruzione Sarkozy rivolge nel suo libro al presidente Berlusconi lasciano davvero il tempo che trovano”. Lo dice il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, (Fi-Gruppo Ppe). Per l’eurodeputato forzista, “sono scritti da chi ha vissuto una parabola discendente fino a scomparire del tutto, e ora con il libro punta a sbarcare il lunario. Sarkozy non è nulla, non ha lasciato nessun segno nella storia del suo Paese, ne è stato capace di far sopravvivere il suo partito”. “La storia ha dato ragione alle idee anche in materia di economia di Berlusconi che, pur nella crisi congiunturale di quegli anni, aveva visto giusto”, conclude Martusciello.