“E’ veramente una esagerazione per l’amministrazione di una piccola città, uno schiaffo alle condizioni economiche della maggioranza degli abitanti”. Anche Gabriele Corona, del movimento “Altra Benevento è possibile”, fa i conti in tasca agli amministratori del Comune di Benevento, conti attuali e futuri, considerato l’altro aumento che scatterà dal 1’ gennaio. Come riportato da questo giornale a febbraio e ribadito in questi giorni, dopo la pubblicazione delle relative determine di impegno spesa, le indennità di funzione per sindaci, assessori e presidenti del consiglio sono lievitate parecchio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia