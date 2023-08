Genova, 22 ago. – (Adnkronos) – Facundo Gonzalez, arrivato da pochi giorni ufficialmente alla Juventus, lascia subito i bianconeri, con cui si è legato per tre anni, e va alla Sampdoria. La società blucerchiata ha infatti depositato in Lega Serie B il contratto del difensore centrale uruguaiano, classe 2003, che arriverà in prestito secco fino al 30 giugno 2024.