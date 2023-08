Biathlon: gli azzurri da domani in raduno in Friuli Venezia Giulia

Roma, 22 ago. – (Adnkronos) – Il dt del biathlon italiano, Klaus Hoellrigl, ha messo insieme un maxi raduno delle Nazionali azzurre da svolgersi fra il 23 e il 31 agosto sul territorio di Forni Avoltri, in provincia di Udine. Sono convocati gli effettivi delle squadre Elite, Milano-Cortina2026 maschili e femminili e, fino al 27, anche la squadra Juniores e Giovani.

Saranno presenti: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che si uniranno ai compagni di squadra dal 24, così come Sara Scattolo. Dal 23 invece saranno in pista: Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Martina Trabucchi, Beatrice Trabucchi, Linda Zingerle, Michela Carrara, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Daniele Cappellari, Cedric Christille, Iacopo Leonesio, Michele Molinari, David Zingerle e Daniele Fauner.

Per quanto riguarda Junior e Giovani, arriveranno il 23: Francesca Brocchiero, Fabiana Carpella, Carlotta Gautero, Alice Pacchiodi, Astrid Plosch, Birgit Schoelzhorn, Davide Compagnoni, Marco Barale, Nicolò Betemps, Christoph Pircher e Alex Ratschiller. Dal 24, si aggregheranno: Ilaria Scattolo, Cesare Lozza, Alex Perissutti e Fabio Piller Cottrer. Lukas Hofer, in via di ripresa dopo i problemi fisici che ne hanno condizionato la stagione passata, ha ripreso il programma stabilito con il direttore tecnico Hoellrigl, aggregandosi alla squadra svedese per un raduno a Font Romeu, in Francia.