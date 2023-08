Atletica: Mondiali, Tamberi vince la medaglia d’oro nel salto in alto

Budapest, 22 ago. – (Adnkronos) – Gianmarco ‘Gimbo’ Tamberi vince la medaglia d’oro nel salto in alto ai campionati del mondo di atletica leggera di Budapest. Il 31enne marchigiano si impone con la misura di 2,36 metri, realizzata alla prima prova. Medaglia d’argento per il 24enne statunitense JuVaughn Harrison che salta anche lui 2,36 ma al secondo tentativo. Bronzo per il 32enne qatariota Mutaz Essa Barshim con 2,33. Per l’Italia è la terza medaglia nella rassegna iridata ungherese, la prima d’oro, dopo l’argento di Leonardo Fabbri nel lancio del peso e il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia.