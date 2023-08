Notte di frenetico lavoro e mobilitazione totale per i Vigili del Fuoco di Benevento chiamati a fronteggiare più roghi, in particolare a nord dell’abitato del capoluogo. Quello più serio e rilevante è occorso presso un polo produttivo per la lavorazione materie plastiche in zona Ponte Valentino dove le fiamme hanno lambito alcuni siti deposito-stoccaggio, con plastica bruciata e il conseguente sgradevolissimo olezzo insieme ad emissioni fumo, chiaramente percepibili.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia