Ucraina: Mosca, ‘abbattuto secondo drone’

Mosca, 21 ago. (Adnkronos) – Le forze di difesa aerea nella regione di Mosca hanno abbattuto un secondo drone ucraino. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. L’attacco è stato fermato alle 8,16 ora di Mosca. In precedenza, il ministero aveva affermato che intorno alle 6,50 un altro drone era stato soppresso con sistemi di guerra elettronica e si era schiantato nel distretto di Ruzsky.

Il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, ha dichiarato su Telegram: “Le forze di difesa aerea hanno abbattuto un drone mentre cercavano di volare su Mosca. Nessun danno o vittima”. Gli aeroporti di Mosca “Vnukovo” e “Domodedovo” hanno interrotto le attività successivamente all’allarme, per poi riprendere i voli.

“Alle 6,26 alle 8,30 sono state introdotte restrizioni all’arrivo e alla partenza degli aeromobili a Domodedovo per garantire “ulteriori misure di sicurezza del volo”, ha riferito un rappresentante dell’aeroporto.