Ucraina: Kiev, ‘liberati 43 chilometri quadrati in direzione di Bakhmut’

Kiev, 21 ago. (Adnkronos) – “In direzione di Bakhmut, le forze armate ucraine hanno già liberato 43 chilometri quadrati di territorio ucraino. Avanzata percettibile lungo il fianco meridionale attorno a Bakhmut”. Lo ha dichiarato il viceministro della Difesa Hanna Malyar alla tv nazionale.

“Le nostre truppe stanno avanzando lungo il fianco meridionale intorno a Bakhmut – ha aggiunto Malyar – Sono stati liberati altri tre chilometri quadrati. In generale, possiamo parlare della liberazione di 43 chilometri quadrati della nostra terra in questa direzione”.

Sul lato settentrionale di Bakhmut, secondo la Malyar “il nemico è intrappolato. I russi non possono uscire da Bakhmut e non possono avanzare completamente”.