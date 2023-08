Sanità: Noja (Iv), ‘parole Giorgetti preoccupano, servono risorse non tagli’

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Quando, al Meeting di Rimini, il ministro Giorgetti, in vista della prossima legge di bilancio, ha indicato la necessità per il governo di compiere delle scelte e individuare delle priorità chissà se aveva in mente la situazione disastrosa in cui versa la sanità del nostro Paese: lunghissime liste d’attesa, non solo per gli interventi, ma anche per gli esami diagnostici; carenza di medici e infermieri, che sovraccarica di lavoro il personale sanitario, rendendo sempre più diffusi i casi di ‘burn-out’, soprattutto dopo la pandemia da Covid-19; il tutto a fronte di un invecchiamento sempre più marcato della popolazione che si accompagna a bisogni di assistenza e cura che crescono rapidissimamente”. Così Lisa Noja, consigliera regionale di Italia viva in Lombardia e già deputata nella XVIII legislatura.

“Di fronte a una tale situazione, le voci di nuovi tagli alla sanità nella prossima manovra finanziaria preoccupano e fanno emergere quanto poco la salute degli italiani sia una priorità di questo governo. Del resto, almeno fino a oggi, l’approvazione in Parlamento di una nostra mozione per il rafforzamento del servizio sanitario nazionale, con impegni precisi all’esecutivo finalizzati a superare proprio gli aspetti più critici ed emergenziali, è rimasta lettera morta – prosegue -. Le parole di Giorgetti, in questo contesto, inquietano”. “Il nostro appello alla maggioranza e al governo è di considerare davvero la salute un bene primario e non un servizio tra i tanti, intervenendo con tempestività, ma soprattutto con una visione strategica a lungo termine per salvare la sanità del nostro Paese dal baratro in cui sta repentinamente precipitando, e reperendo le risorse adeguate per invertire la rotta a salvaguardia del diritto costituzionale alla salute di tutti i cittadini”, conclude Noja.