Russia: Lavrov, ‘Brics sono pilastri di un nuovo ordine mondiale più giusto e policentrico’

Mosca, 21 ago. (Adnkronos) – I Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) hanno avviato un processo di espansione per diventare uno dei pilastri di un nuovo ordine mondiale più giusto e policentrico. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un articolo per la rivista sudafricana Ubunt Magazine. “Stiamo costantemente lavorando per sviluppare l’interazione dei Brics con i paesi che rappresentano la maggioranza mondiale. In particolare, una delle priorità della Presidenza sudafricana è il rafforzamento della cooperazione con i paesi africani. Condividiamo pienamente questo approccio”, ha aggiunto Lavrov.

“Il nostro gruppo ha molti paesi che la pensano allo stesso modo in tutto il mondo. I Brics sono visti come una forza positiva che può rafforzare la solidarietà del Sud del mondo e dell’Est del mondo e diventare uno dei pilastri di un nuovo ordine mondiale più giusto e policentrico. I cinque i paesi sono pronti a rispondere a questa richiesta. Ecco perché abbiamo avviato il processo di espansione”, ha sottolineato Lavrov.

Il vertice Brics si terrà da domani al 24 agosto a Johannesburg sotto la presidenza del Sudafrica. Il ministro delle relazioni internazionali e della cooperazione del paese, Naledi Pandor, aveva annunciato che i leader dei Brics parleranno dell’espansione dell’organizzazione. Una fonte diplomatica in Sudafrica ha detto in precedenza alla Tass che la repubblica ha invitato al vertice più di 60 paesi.