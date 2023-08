Pil: Calandrini (Fdi), ‘con governo Meloni meno differenze tra Nord e Sud’

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Questi giorni di stop dei lavori parlamentari permettono di analizzare con maggiore serenità i dati che, inequivocabilmente, denotano gli ottimi risultati raggiunti grazie ai provvedimenti approvati dal governo Meloni. Anche il Pil del Sud Italia cresce più di Francia e Germania. Le scelte fatte si stanno rivelando efficaci, come dimostrano i dati della Cgia di Mestre. Secondo gli esperti ci sarà un aumento del Pil intorno all’1% nel Mezzogiorno. Meno delle altre regioni, ma comunque un importante traguardo, considerata la congiuntura economica. A permetterlo sono stati i contributi a fondo perduto, il taglio del cuneo fiscale, la cassa integrazione e i bonus economici per contrastare l’aumento delle bollette. Nei prossimi giorni torneremo a lavorare con il fine di disegnare un’Italia nuova, più ricca, più equa e a misura di famiglia”. Lo dichiara in una nota Nicola Calandrini, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Bilancio.