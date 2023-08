Roma, 21 ago. (Adnkronos) – I ‘moderati’ del Pd potrebbero essere attratti dal Centro di Matteo Renzi? “Dal Pd per farmi andare via mi devono tirare le cannonate. Se dovessi andar via dal Pd, andrei via dalla politica. Io mi auguro che Renzi a destra non ci vada mai”. Così Stefano Bonaccini a ‘Gli incontri del principe’.