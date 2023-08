Meno di due settimane per completare l’opera e dar seguito alla rivoluzione delle ultime ore, obbligata e necessaria per il restyling di una Strega da Serie C che ha voglia di chiudere col passato. Per il Benevento si apre il periodo dei ritocchi più grandi in termini di peso specifico dei singoli, alla ricerca di trascinatori di rendimento ma anche di spogliatoio.

