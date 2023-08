Marocchinate: De Priamo-Rotelli (Fdi), ‘targa vandalizzata è oltraggio a memoria’

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Il vile danneggiamento perpetrato da ignoti che hanno divelto la targa in ricordo delle vittime delle marocchinate è un oltraggio alla memoria e un’offesa nei confronti di chi subì quelle violenze. Esprimiamo la massima solidarietà all’Associazione nazionale vittime delle marocchinate e al suo presidente Ciotti, che tanto si spende a livello nazionale per mantenere viva la memoria, nella piena consapevolezza che il ricordo delle violenze che migliaia di donne, uomini e bambini subirono per mano delle truppe coloniali francesi non saranno dimenticate. Abbiamo il dovere, a decenni di distanza, di guardare agli orrori causati dai grandi conflitti e offrire dignità e memoria a tutte le vittime di quegli orrori”. Lo dichiarano in una nota congiunta Mauro Rotelli, presidente di Fratelli d’Italia della commissione Ambiente alla Camera, e Andrea De Priamo, senatore dello stesso partito che ha presentato a Palazzo Madama un disegno di legge che prevede l’istituzione di una giornata in memoria delle vittime delle marocchinate e un fondo per il risarcimento delle vittime.

“Rinnoviamo la nostra vicinanza personale e istituzionale all’Associazione nazionale vittime delle marocchinate e in particolare al suo viterbese vicepresidente Silvano Olmi per la sua testimonianza che parte da lontano e che si è tanto speso per l’inaugurazione di questa targa il primo giugno scorso e che viene vandalizzata a solo pochi mesi dalla sua posa”, concludono.