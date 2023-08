E’ rilevante l’incremento registrato tra 2021 e 2022 a Benevento per i canoni di locazione di case per uso abitazione familiare. Una dinamica che va letta sempre alla luce dell’impennata dei costi per l’energia e le materie prime.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia