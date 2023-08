Canoa: Mondiali velocità, 22 azzurri a Duisburg a caccia delle prime carte olimpiche

Duisburg, 21 ago. – (Adnkronos) – Sale l’attesa per i Mondiali di canoa velocità, in programma a Duisburg (Germania) da mercoledì 23 a domenica 27 agosto. L’Italia si presenta al via con un contingente di ben 22 atleti, suddivisi tra kayak maschile (10), kayak femminile (7) e canadese maschile (5). Nelle acque della città tedesca si assegneranno le prime quote per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024.

In campo maschile si qualificheranno per la rassegna a cinque cerchi le migliori 6 barche nel K1 1000m, 6 nel K2 500m, 10 nel K4 500m, 6 nel C1 1000m e 8 nel C2 500m. In quello femminile, invece, otterranno il pass olimpico le migliori 6 barche nel K1 500m, 6 nel K2 500m, 10 nel K4 500m, 6 nel C1 200m e 8 nel C2 500m. Nel K4 500m maschile e femminile, tuttavia, almeno quattro continenti dovranno essere rappresentati. In questa specialità tutte le carte disponibili saranno assegnate durante i Mondiali teutonici.

Per le altre, invece, si deciderà tutto a maggio nel Torneo Continentale di Szeged (Ungheria), secondo e ultimo evento di qualificazione per Parigi 2024. Questi i convocati azzurri. Kayak maschile: Manfredi Rizza, Alessandro Gnecchi, Giacomo Cinti, Andrea Di Liberto, Tommaso Freschi, Nicola Ripamonti, Luca Boscolo Meneguolo, Giovanni Penato, Francesco Lanciotti e Samuele Burgo. Kayak femminile: Irene Bellan, Sara Daldoss, Lucrezia Zironi, Elena Ricchiero, Sara Vesentini, Sara Del Gratta e Agata Fantini. Canadese maschile: Carlo Tacchini, Gabriele Casadei, Mattia Alfonsi, Daniele Santini e Nicolae Craciun.