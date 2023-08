Calcio: mercato Inter, è fatta per Pavard, al Bayern 30 mln più 2 di bonus

Milano, 21 ago. – (Adnkronos) – Ci sarà il nerazzurro nel futuro di Benjamin Pavard. Dopo l’accelerata e i contatti, continui e costanti, delle ultime ore, adesso Inter e Bayern Monaco hanno raggiunto l’accordo per il cartellino del difensore francese, classe 1996. Operazione chiusa, riporta Sky Sport, sulla base di 30 milioni di euro di parte fissa ed eventuali 2 milioni di bonus, con i nerazzurri che adesso metteranno in moto la macchina organizzativa per far arrivare il calciatore in Italia per visite mediche e firma sui contratti. L’arrivo di Pavard a Milano è in programma tra martedì e mercoledì, si attende solo che il Bayern chiuda per il suo sostituto e poi il giocatore riceverà il via libera per poter raggiungere il suo nuovo club.