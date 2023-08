Calcio: buona la prima per il Milan, Giroud e Pulisic stendono il Bologna

Bologna, 21 ago. – (Adnkronos) – Il Milan risponde a Napoli, Juve e Inter e vince la prima di campionato. In trasferta al ‘Dall’Ara’ i rossoneri battono il Bologna 2-0. In avvio i padroni di casa colpiscono la traversa con Lykogiannis ma poi lasciano spazio alla squadra di Pioli. Reijnders serve un pallone d’oro a Giroud che realizza il vantaggio all’11. Dieci minuti più tardi arriva il raddoppio con una gran conclusione di Pulisc. I rossoneri gestiscono la gara nel secondo tempo senza rischiare più di tanto e conquistano i primi tre punti della nuova stagione.

Rossoneri che scendono in campo con tre volti nuovi: Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic e tutti e tre fanno subito la differenza, in particolar modo lo statunitense. Bologna che si presenta con le novità Beukema e Ndoye, mentre Orsolini si accomoda in panchina. Pronti, via e Lykogiannis fa paura trovando la traversa. Milan che passata la paura prende in mano la partita. Il vantaggio è confezionato dai nuovi acquisti e finalizzato dalla vecchia volpe Giroud: Pulisic cambia gioco e pesca Reijnders, l’olandese mette in mezzo per il centravanti francese che appoggia facilmente, 0-1 all’11’. Dieci minuti più tardi Pulisic prende palla, dai e vai con Giroud che lo serve d’esterno e botta di destro dello statunitense che supera Skorupski.

Da lì gara sotto controllo per gli uomini di Pioli, col Bologna che prova ad alzare la testa in un paio di occasioni: Maignan risponde a Ferguson dalla distanza, Posch nel finale manda fuori di poco su suggerimento di Lykogiannis. In mezzo un pasticcio di Tomori che regala un pallone pericoloso ad Aebischer, abbattuto al limite dell’area da Leao. Ritmi che calano inevitabilmente nella ripresa, complice il caldo di questi giorni. Situazione che fa gioco al Milan che gestisce bene nonostante le iniziative bolognesi non manchino anche nei minuti finali. C’è anche spazio per l’esordio di Okafor e Chukwueze che prendono confidenza con il nostro campionato. C’è tempo per una grande giocata di Leao, che dopo una gara sotto tono prende il palo.