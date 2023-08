Budapest, 21 ago. – (Adnkronos) – Alessandro Sibilio esce di scena in semifinale nei 400 ostacoli ai campionati del mondo di atletica leggera di Budapest. L’azzurro chiude al 5° posto la sua semifinale in 48″43. L’azzurro sfiora la qualificazione per il ripescaggio, ma viene eliminato e dice addio ai sogni della finale. Finisce invece ancora prima del via l’avventura di Mario Lambrughi: falsa partenza e squalifica automatica per lui.