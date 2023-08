Budapest, 21 ago. – (Adnkronos) – Due azzurre in semifinale nei 400 ostacoli ai campionati del mondo di atletica leggera di Budapest. Ad Ayomide Folorunso, che chiude al 3° posto nella sua batteria in 54″30 a soli 8 centesimi dal record italiano, si aggiunge anche Rebecca Sartori (5/a nella sua batteria in 54″82), che viene ripescata tra i migliori tempi esclusi. Eliminata invece Eleonora Marchiando.