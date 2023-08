Si avvicina l’esito della procedura di assunzione, mediante avviso di mobilità volontaria, per quindici veterinari presso l’Asl di Benevento, per ovviare alle carenze in organico. Si tratta di ventuno posti lavoro di cui 14 di dirigente veterinario area A; un posto di dirigente veterinario area B e 6 posti di dirigente veterinario area C per le esigenze dell’Asl di Benevento. 51 i candidati ammessi, mentre 32 quelli esclusi.

