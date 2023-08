Ambiente: Bonelli, ‘se Pichetto crede in messaggio cristiano, reciti Confiteor e passi a fatti’

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Se il ministro Pichetto Fratin sostiene che ‘la spinta che la cultura cristiana sta dando alle principali tematiche ambientali è una traccia fondamentale che tutti dovremmo seguire’, allora dovrebbe iniziare con l’autocritica, confessarsi e recitare il Confiteor: ‘Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa’. Il governo sta portando avanti politiche che vanno in direzione opposta rispetto ai principi dell’enciclica ‘Laudato si’ di Papa Francesco, che proprio oggi ha annunciato l’uscita di una seconda parte, opponendosi alle direttive sul clima dell’Unione europea e continuando a perseguire lo scellerato proposito di trasformare l’Italia in un hub europeo del gas, anziché delle energie rinnovabili. Mentre il ministro Pichetto Fratin riflette sul messaggio cristiano, oggi, sopra i 5.000 metri, è stato raggiunto lo zero termico, la desertificazione si estende, in particolare nel centro-sud Italia, e gli eventi meteorologici estremi si intensificano, causando gravi ripercussioni per persone ed economia. È tempo di finirla con la retorica del centrodestra che non si traduce mai in azioni concrete. Se davvero credono nel messaggio cristiano, comincino ad attuarlo con azioni coerenti e non solo con le parole”. Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.