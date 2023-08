Violenza su donne: Antoniozzi, ‘maggioranza e opposizione insieme per nuove leggi’

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “L’omicidio di Catania, dopo avere inscenato un suicidio, è tremendo e conferma che c’è bisogno di nuove norme. il sottosegretario Delmastro ha fornito una strada ineccepibile che è quella della condivisione delle nuove leggi sui femminicidi. Auspichiamo che le opposizioni possano lavorare insieme su un tema che non può conoscere divisioni e la mia proposta di legge di modifica degli articoli 88 e 89 del codice penale va anche in questa direzione poiché molti assassini hanno usufruito di scorciatoie insopportabili”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Se andiamo a vedere perché criminali feroci come Renato Valboa o Newke Chukuwka sono liberi -spiega- ci rendiamo conto che una giurisprudenza assurda ha consentito a criminali di farla franca attraverso le perizie. Bisogna avere l’intelligenza di lavorare insieme su questioni del genere dimostrando senso delle istituzioni anche in relazione alla necessità di costruire misure preventive di ogni genere”.