Ucraina, Zelensky promette: “Risposta dura ad attacco Chernihiv”

(Adnkronos) – L’Ucraina promette vendetta dopo l’attacco della Russia a Chernihiv. In un video postato sul suo account Twitter, il presidente Volodymyr Zelensky ha ringraziato “tutti coloro che in tutto il mondo hanno condannato l’atroce attacco che ha ucciso 7 persone, tra cui Sofia di 6 anni. Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso i loro cari. 144 le persone ferite, tra cui 15 bambini”. “I nostri soldati daranno alla Russia una risposta concreta”, ha detto Zelensky.

E proprio in quella che sembra una prima risposta al , questa notte la città russa occidentale di Kursk è stata colpita da un drone ucraino. Il velivolo senza pilota che ha preso fuoco. Il tetto, la facciata e la prima piattaforma sono stati danneggiati. Inoltre, a causa dell’onda d’urto, ci sono danni nella sala d’attesa e nel tunnel pedonale. Cinque i feriti.

La regione di Kherson ha subito 77 attacchi da parte delle forze armate russe in 24 ore. Lo ha denunciato su Telegram Oleksandr Prokudin, capo dell’amministrazione militare regionale di Kherson. “Nell’ultimo giorno il nemico ha lanciato 77 attacchi, sparando 422 proiettili da mortai, artiglieria, carri armati, Grad Mlrs, droni e aerei. Il nemico ha lanciato 14 attacchi contro la città di Kherson”, ha detto Prokudin, aggiungendo che un civile è stato ucciso.