Lavoro: Scotto, ‘risposte subito, basta rinvii’

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “Ha ragione il segretario generale della Cgil Maurizio Landini il Governo è fermo e si limita solo a fare annunci. Meloni convochi le parti sociali per discutere di bassi salari, di legge sulla rappresentanza e di rinnovi contrattuali. La destra si è appena convertita alla contrattazione collettiva, tant’è che la usa per dire no al salario minimo. Ma poi rimanda tutto al Cnel senza assumersi la responsabilità di un confronto vero con il sindacato. Il successo della nostra petizione segnala che c’è una emergenza sociale che non può essere affrontata con la politica dei rinvii. Servono risposte subito”. Lo afferma Arturo Scotto, capogruppo del Pd in commissione Lavoro della Camera.