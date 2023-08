Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “Il delirio di Donzelli su Vannacci sconfessa Crosetto. Per Fratelli d’Italia nessun problema se un generale in servizio sputa odio misogino, razzista, omofobo, per loro il problema è il Pd che chiede sia rispettata la Costituzione. È questa la linea del partito di Giorgia Meloni?” Lo scrive su Twitter Alessandro Zan, responsabile Diritti del Pd.