Difesa: Roggiani (Pd), ‘Italia non torni indietro su valori democratici’

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “Secondo Donzelli chi ha ruoli di responsabilità nello Stato può dire qualsiasi cosa, offendere, ignorare diritti, fare proclami razzisti e omofobi. Parla di Costituzione ma forse non l’ha neanche letta. Gliene manderemo una. I soli che non dovrebbero parlare sono gli esponenti del Pd e dell’opposizione. Non sorprende che sia questa la concezione della democrazia del dirigente di Fdi. Parole di cui dovrebbe solo vergognarsi. Sappia Donzelli, che ci batteremo sempre e strenuamente perché l’Italia non torni indietro nei valori democratici e che anzi vada avanti combattendo nostalgici e retrogradi”. Lo afferma Silvia Roggiani, deputata Pd e segretaria di presidenza della Camera.