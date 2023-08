Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Sono stata il primo ministro ad andare in Albania, ma dal punto di vista culturale e paesaggistico non c’è paragone con l’Italia”. Lo dice Daniela Santanchè, ministra del Turismo, a ‘Gli incontri del principe’ a Viareggio, intervistata da Stefano Zurlo, in merito all’aumento del numero di persone che scelgono di andare in Albania a passare le vacanze.