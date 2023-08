Salario minimo: Bonelli, ‘il no di Meloni farà pagare prezzo altissimo a italiani’

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Con il prossimo autunno il governo Meloni non potrà più fare propaganda ma dovrà affrontare la crisi: il carovita, l’inflazione, i salari bassi mentre le compagnie petrolifere continuano ad accumulare extraprofitti ai danni degli italiani. Il no al salario minimo e alla transizione ecologica faranno pagare un prezzo salatissimo agli italiani e non a chi da questa crisi ci ha guadagnato”. Così al Tg1 il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.