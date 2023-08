Rdc: Santanché, ‘per turismo non ha aiutato, non è stato tolto repentinamente’

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Il reddito di cittadinanza non ha aiutato per trovare dipendenti che mancano nel mondo del turismo. E su questo, vorrei fare una precisazione, perché sono state dette tante bugie: non abbiamo levato il reddito di cittadinanza repentinamente, perché era nella legge di bilancio, e lo abbiamo tolto solo a quelli occupabili. Uno Stato serio è quello che mette tutti nella condizione di lavorare”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervistata da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).