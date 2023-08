Migranti: Paita (Iv), ‘sistema accoglienza al collasso, populismo si scontra con realtà’

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno passato anni a gridare all’invasione e, adesso che sono al governo, gli sbarchi sono fuori controllo: è il populismo che si scontra con la realtà”. Così Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia viva. “Il governo Renzi fu attaccato selvaggiamente sul tema dei migranti, adesso la destra tace. Come mai? Intanto, come denunciato dall’Anci, il sistema di accoglienza è al collasso. Noi rivendichiamo con orgoglio di aver salvato vite in mare. Giorgia Meloni e Matteo Salvini cosa hanno da dire? E soprattutto, qual è il piano del governo per sostenere i sindaci lasciati soli?”, conclude.