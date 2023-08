Mazzone: Marti (Lega), ‘grande professionista, custode valori sport’

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Oggi il mondo del calcio perde un grande professionista. Carlo Mazzone, stimato da tutti per le sue qualità come tecnico e come uomo, si è sempre contraddistinto per genuinità, grinta e passione. Interprete e custode dei valori più puri dello sport, è stato e sarà un esempio per tutti noi. Mi stringo al dolore dei suoi cari a cui esprimo profondo cordoglio e vicinanza”. Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Sport a Palazzo Madama.