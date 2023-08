Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Magara, come disse lui, ce ne fossero altri ricchi di umanità come lui. Portò in campo Totti, che quell’altro cercò di oscurare per invidia. Applausi commossi a Mazzone”. Lo scrive su Twitter il senatore di Forza Italia e vicepresidente dell’aula di palazzo Madama, Maurizio Gasparri, in merito alla scomparsa di Carlo Mazzone.