Governo: Santanchè, ‘tante polemiche su di me anche sul Palio, non mi tolgono il sorriso’

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Non so perché tutto questo interesse per il Twiga, ci sono un sacco di stabilimenti balneari. A me fa anche un po’ ridere perché quando c’è di mezzo Santanchè tutto diventa gigantesco”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervistata da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca). “Vado al Palio di Siena, un evento storico, di comunità e territorio, tutte cose che so. Dico che è anche un evento turistico. Sono riusciti a fare polemica anche su questo. A me il sorriso non lo tolgono, mi vedrete sempre sorridente. Il dono della vita è meraviglioso. Soffro per i rancorosi, per chi è incazzato dalla mattina alla sera. Vorrei non far piangere i ricchi ma far star bene i poveri, invece c’è questa criminalizzazione, questo rancore. Ma perché?”, conclude la ministra.