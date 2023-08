Governo: Napoli (Az), ‘su conto non pagato, Meloni ha idea distorta di nazione’

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Quattro turisti italiani in vacanza in Albania, si attovagliano in un ristorante di Berat, mangiano e non saldano il conto. Per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, quei quattro vacanzieri rappresentavano l’Italia, come fossero dei soldati in missione all’estero o dei diplomatici. Erano quattro turisti, autori di un reato e non rappresentavano minimamente l’Italia in Albania. La pretesa di imporre una disciplina nei comportamenti personali ai milioni di italiani in giro per il mondo rivela un’idea profondamente distorta e pericolosa, militarizzata, del concetto di Nazione. Un automobilista italiano che passa con il rosso su una strada di New York commette un’infrazione al codice della strada, viene multato e paga di tasca propria”. Lo dichiara Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

“Saldato il conto al ristorante di Berat, rimane il reato o si estingue con il saldo? Meloni non è la madre degli italiani, e neppure il loro chaperon – continua -. È la presidente del Consiglio e dall’ambasciata di Tirana abbiamo appreso, tre ore dopo il primo comunicato, che il conto è stato saldato con i fondi personali di Giorgia Meloni”. “Presa per buona la precisazione, rimane sempre una domanda: da chi la presidente Meloni è stata autorizzata a farsi guardiana della morale di privati cittadini, in Italia o all’estero?”, conclude Napoli.