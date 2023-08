Governo: Gruppioni (Az-Iv), ‘perché Meloni in Albania ma non in Romagna?’

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Qual è il messaggio politico che la presidente del Consiglio ha voluto lanciare abbandonando l’Italia per passare parte delle proprie vacanze in Albania?”. Lo chiede Naike Gruppioni, deputata di Azione-Italia viva. “Al netto del gesto senza senso ed etica del conto al ristorante pagato a degli italiani disonesti, vorremmo capire per quale motivo la premier ha voluto lasciare l’Italia e andare in Albania, ospite del premier Rama – prosegue -. E’ chiaro che in questo modo la sovranista Giorgia Meloni ha finito per fare pubblicità alle vacanze in un Paese straniero, per giunta un diretto concorrente dell’Italia sul piano turistico, con danno di albergatori, ristoratori e imprenditori italiani”. “Perché, invece che in Albania, non ha visitato la zona adriatica, duramente colpita dalle alluvioni di maggio?”, conclude Gruppioni.