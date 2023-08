Difesa: Magi, ‘Vannacci soggetto pericoloso, va congedato e tolto porto d’armi’

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Ci avete fatto caso? Se parli di diritti delle persone Lgbti+ loro ti rispondono ‘prima i doveri’. Se parli di cittadinanza per i nuovi italiani, loro ti rispondo ‘prima i doveri’. Beh, dato che su Vannacci sento fascisti, omofobi e xenofobi rivendicare il diritto liberale della libertà di espressione, mi chiedo: e i doveri? Eppure il giuramento militare parla chiaro: ‘Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni’. Il giuramento militare è incompatibile con le farneticazioni di Vannacci e parla espressamente del dovere di difendere la Costituzione”. Lo scrive sui social Riccardo Magi, segretario e deputato di +Europa.

“Eppure – continua l’ex radicale – non ho sentito nessuno reclamare per Vannacci il dovere di difendere la Costituzione italiana, che prevede la tutela delle minoranze. Eppure, non ho sentito nessuno reclamare per Vannacci il dovere di rappresentare il nostro Paese con dignità e abnegazione. Eppure, non ho sentito nessuno che rivendica per Vannacci il dovere di ripudiare il fascismo e il razzismo in ogni sua forma; nessuno che reclama il dovere di un generale dell’esercito di tutelare e difendere tutti i cittadini italiani, anche se sei di pelle nera oppure omosessuali. No, per Vannacci non ci sono doveri, secondo la destra e certi liberaloidi, ma solo diritti”.

“Perché è questo il vero volto dei patrioti: sei italiano solo se sei bianco, eterosessuale e anche un po’ nostalgico del Ventennio. Altrimenti non hai diritti, ma solo doveri”, spiega ancora Magi che poi conclude: “E Crosetto, che si è limitato a spostare Vannacci, non si è minimamente posto il problema che abbiamo un generale dell’Esercito che non difende gli italiani come da dovere, ma si sente in diritto di discriminare. Vannacci è un soggetto pericoloso, va congedato e gli andrebbe persino tolta la licenza di porto d’armi”.