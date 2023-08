Colaninno: Moratti, ‘è stato artefice di scelte strategiche coraggiose e lungimiranti’

Milano, 19 ago. (Adnkronos) – “L’imprenditoria lombarda e italiana perdono con Roberto Colaninno un protagonista assoluto nel panorama economico del nostro Paese”. Così, in una nota, Letizia Moratti.

“Figura carismatica e competente -scrive l’ex sindaca di Milano- Colaninno è stato artefice di scelte strategiche coraggiose e lungimiranti per le aziende che ha guidato. Un impegno importante come accaduto con il rilancio della Piaggio. Esprimo sentite condoglianze alla famiglia”.