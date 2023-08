Colaninno: Ancma ed Eicma, ‘è stato protagonista indiscusso nostra industria’

Milano, 19 ago. (Adnkronos) – L’industria delle due ruote si stringe attorno alla famiglia Colaninno. In una nota congiunta, i vertici di Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) ed Eicma (Esposizione internazionale delle due ruote) esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Roberto Colaninno, presidente di Immsi, presidente e amministratore delegato di Piaggio.

“Straordinario imprenditore e manager, indiscusso protagonista dell’industria motociclista, con la sua visione e il suo lavoro -si legge nella nota- ha contribuito in maniera determinante al rilancio industriale, finanziario e sportivo del gruppo Piaggio, che oggi è il più grande costruttore europeo di scooter e moto e uno dei principali player mondiali del nostro settore. Tutta la filiera gli rende omaggio e lo ricorda con stima e riconoscenza”.

Nel comunicato, il presidente di Ancma Paolo Magri e i membri del Consiglio generale dell’associazione, il presidente di Eicma Pietro Meda con il direttore esecutivo Giacomo Casartelli e il Consiglio di amministrazione esprimono infine “le più sentite condoglianze ai figli dell’imprenditore, Matteo e Michele Colaninno, e a tutti collaboratori”.