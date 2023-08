Carabinieri, Comandante Legione SIcilia visita Comando provinciale

Palermo, 19 ago. (Adnkronos) – Questa mattina, il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Divisione Rosario Castello, ha visitato il Comando Provinciale di Palermo. A riceverlo, nella Caserma “Giacinto Carini” è stato il Comandante Provinciale, Generale di Brigata Giuseppe De Liso.

L’alto Ufficiale, incontrando una folta rappresentanza dei Carabinieri in servizio nel capoluogo e nelle 100 Stazioni capillarmente presenti su tutto il territorio provinciale, ha rivolto loro un saluto in vista del termine dell’incarico di comandante dell’Arma siciliana ed ha espresso il suo ringraziamento “per l’impegno e la dedizione con i quali gli uomini e le donne dell’Arma svolgono quotidianamente il loro servizio in favore delle comunità per le quali costituiscono – da sempre – un saldo punto di riferimento e, spesso, anche il primo presidio dello Stato”.

“In tal senso ed a conferma degli ottimi risultati conseguiti dall’Arma di Palermo anche nell’azione di contrasto a cosa nostra, il Generale Castello ha personalmente consegnato a 6 Carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo, particolarmente distintisi nell’individuazione dei capitali economici illegalmente accumulati dalla criminalità organizzata, altrettanti elogi da lui stesso tributati”, fa sapere l’Arma. Il prossimo 8 settembre, il Generale di Divisione Rosario Castello lascerà la Sicilia per andare a ricoprire, nella Capitale, un prestigioso incarico presso lo Stato Maggiore della Difesa.